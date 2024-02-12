Недостроенный ФОК снесут в Сормове за 39 млн рублей

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Правительство региона планирует снести недостроенный ФОК на проспекте Кораблестроителей в Сормовском районе Нижнего Новгорода весной 2024 года. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.
"Конструкции недостроенного физкультурно-оздоровительного комплекса находятся в аварийном состоянии", - говорится в сообщении.
Средства на снос объекта в размере 39,4 млн рублей будут выделены из бюджета Нижегородской области.
Итоги аукциона по выбору подрядчика для сноса недостроя подведут 1 марта. Объект должен быть снесен в течение 30 дней с момента заключения контракта.
Напомним, что строительством ФОКа на проспекте Кораблестроителей в Нижнем Новгороде занимался инвестор, у которого возникли финансовые проблемы. Тогда было принято решение расторгнуть контракт с этой организацией, а здание осталось недостроенным. В ноябре 2019 года оно было передано в региональную собственность.
Строительство нового ФОКа в Сормовском районе Нижнего Новгорода планируется начать в 2024 году.
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