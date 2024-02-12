Уборка снега на 25 улицах в Нижнем Новгороде пройдет в ночь на 2 марта

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Дорожные службы выйдут на расчистку снега на 25 улицах в Нижнем Новгороде в ночь с 1 на 2 марта. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Так, снег предстоящей ночью вывезут с улиц Лескова, Новикова-Прибоя, Семашко, Новой, Максима Горького, Решетниковской, Добролюбова, Академика Сахарова, 60 лет Октября, Нартова, Полтавской, Ясной, Землячки, Ужгородской, Дубравной, Вузовской, Верхоянской, Киевской, а также с улицы Старая канава.
"Снегоуборочная техника также будет работать на Рыбном, Полтавском, Гаражном и Кожевенном переулках, на проспекте Ленина и Восточном проезде", - пояснили в дептрансе.
Дорожники просят нижегородцев и гостей города не оставлять свои автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочных машин.
Ранее сообщалось, что штраф до 4 тысяч рублей грозит за оставленный автомобиль в зоне уборки снега в Нижнем Новгороде.
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