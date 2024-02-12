Нижегородская область вошла в топ-5 регионов с самым низким уровнем безработицы Общество

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Аналитики РИА Новости, основываясь на данных Росстата, составили рейтинг российских регионов по уровню безработицы по итогам 4 квартала 2023 года. Нижегородская область в нём заняла одно из самых высоких мест.

Согласно информации, уровень безработицы за указанный период в целом по стране составил 2,9%, что на 0,8 процентных пунктов ниже, чем годом ранее. Это рекордные показатели за всю историю страны. Рост безработицы зафиксирован только в двух регионах, в четырёх показатели не изменились, а в остальных 79 - снизились.

Лидерами рейтинга оказались Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Нижегородская область и Республика Хакасия. Уровень безработицы в них составил 1-1,5%. Хуже всего с трудоустройством дела обстоят в республиках Северного Кавказа: Алтай (8,5%), Северная Осетия (8,6%), Кабардино-Балкария (8,8%), Чечня (10,4%), Дагестан (12,5%) и Ингушетия (27,4%).

Стоит отметить, что в рейтинге стран Европы по уровню безработицы Россия с 2020 года поднялась на 14 позиций - с 18 на 4 место. По мнению экспертов РИА Новости, причинами низкой безработицы являются рост импортозамещающих производств, высокие потребности со стороны предприятий ОПК, снижение миграционных потоков.