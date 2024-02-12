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Общество

Доступ к "Википедии" в России могут заблокировать

04 марта 2024 12:25  [70] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Популярный информресурс "Википедия" могут заблокировать в России в соответствии с новым законодательством о популяризации VPN. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на слова заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина.

Он указал, что на сайте "Википедии" есть статья, которая описывает способы обхода блокировок, а также советует применять их всем пользователям.

"У Роскомнадзора есть ряд претензий, по многим из которых уже вынесли судебные решения. Основания для блокировки "Википедии" есть, нужно сделать так, чтобы у пользователей это не вызвало резкого дискомфорта", — добавил Горелкин.

Депутат добавил, что вся ценная информация с данного ресурса уже продублирована на сервисах "Руниверсалис", "Рувики" и "БРЭ". Сейчас эксперты Регионального общественного центра интернет-технологий разрабатывают необходимое техническое решение, чтобы пользователям по ссылке на "Википедию" предлагали открыть её вариант на одном из российских аналогов.

Напомним, ранее в Кремле комментировали, что "Википедию" закроют для россиян только после создания отечественного аналога.

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Теги:
Интернет Технологии
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