Свыше 130 подростков в Нижегородской области имеют синдром зависимости Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 130 подростков с разными формами зависимости состоят на учете в наркологическом диспансере Нижегородской области. Об этом сообщает "ИА "Время Н".

При этом, половина детей страдают от алкогольной зависимости, остальные от наркотической и токсической.

Как отметил заведующий диспансерно-поликлиническим отделением № 2 по обслуживанию детского населения Нижегородского областного наркодиспансера Алексей Нелидов, в основном это дети в возрасте от 13,5 до 16 лет.

По словам специалиста, в 1992 году, в момент образования детской профилактической службы, токсикоманов было тысячи. Не смотря на то, что за прошедшие годы удалось ликвидировать вспышку токсикомании, риск все еще сохраняется.

"Своевременное обращение родителей за первичной профилактикой, когда у ребенка уже есть факторы риска, но грань не перейдена, большая редкость", - поделился Алексей Нелидов.

Он также отметил, что чаще всего родители боятся обращаться к психологам. Поскольку, граждане до сих пор с опаской относятся к специалистам, чье название профессии начинается с "псих-". Специалист добавил, что обращение к психологу или психотерапевту на ведет к постановке на учет - это чисто консультативная помощь.

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