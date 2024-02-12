Почти 800 семей в Нижегородской области приобрели новое жилье за счет маткапитала Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Нижегородской области 781 семья воспользовалась материнским капиталом для улучшения жилищных условий в 2024 году. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на отделение Соцфонда РФ (СФР) по Нижегородской области.

В этом году региональное отделение СФР направило на эти цели 486,4 млн рублей.

"На эти средства нижегородские семьи могут купить жилье, построить частный дом, компенсировать затраты на ИЖС, заплатить первоначальный взнос при получении кредита, в том числе ипотечного, погасить долг на строительство жилья или оплатить договор долевого участия в строительстве", - пояснили в ведомстве.

При этом в 2023 году в Нижегородской области сертификат на материнский капитал получили около 17 тысяч семей, из которых почти 13 тысяч семей потратили средства на улучшения жилищных условий.

Напомним, более 1,5 млн кв. метров жилья было введено в Нижегородской области в 2023 году.