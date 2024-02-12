Выставка оружия в Нижнем Новгороде доступна к посещению по "Пушкинской карте" Культура и отдых

Фото: сайт администрации Нижнего Новгорода

Выставку стрелкового оружия времен ВОВ и послевоенного периода в парке Победы в Нижнем Новгороде можно посетить по “Пушкинской карте”. Об этом сообщает департамент культуры администрации города. Кроме того, по “Пушкинской карте” можно организовать выезд выставки в районы города и области.

Экспозиция носит интерактивный характер. Всего музей насчитывает более 60 экспонатов. Большая половина это настоящее демилитаризованное оружие.

По словам экскурсовода выставки офицера запаса Владимира Елагина, экспозицию привозят для демонстрации не только в школы и вузы Нижнего Новгорода, но и в другие города Нижегородской области. За год удалось посетить 12 населенных пунктов.

Кроме оружия в музее хранятся различные документы, редкие наградные листы, боевые награды. Один из отделов посвящен стрелковому оружию 1941-1945 годов, которое было на вооружении Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Главным экспонатом этого отдела является именной пистолет ТТ образца 1933 года, который был подарен музею министром обороны Белоруссии. Боевое оружие состояло на вооружении армии СССР плоть до конца 50-ых годов, когда его заменили на пистолет-системы Макарова.

Как отмечают в департаменте культуры, в прошлом году муниципальные учреждения культуры провели более 1200 мероприятий духовно-патриотической направленности.

Напомним, что в Нижегородской области было оформлено около 240 тысяч "Пушкинских карт"

Ранее сообщалось о том, что Глеб Никитин считает "Пушкинскую карту" драйвером развития культуры.

Также сообщалось, что глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил важность расширения проекта «Пушкинская карта».