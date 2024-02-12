Свыше 40 фальшивых купюр выявили в Нижегородской области в IV квартале 2023 года

Волго-Вятское ГУ Банка России представило статистику выявления поддельных купюр в Нижегородской области в IV квартале 2023 года.
Согласно информации, в октябре-декабре прошлого года в регионе выявили 43 банкноты с признаками подделки, что на 23 купюры меньше, чем в IV квартале 2022 года.
Чаще всего подделывали банкноту номиналом 5000 рублей (33 штуки). Также выявлено две фальшивки номиналом 2000 рублей, семь 1000-рублевых поддельных купюр и одна 500-реблёвая купюра.
Нижегородцам рекомендуют проверять деньги сразу при их получении - хотя бы на три основных защитных признака, которые определяются наощупь, на просвет и при наклоне. О том, как обнаружить фальшивку, можно узнать на сайте Банка России.
Также подлинность денег можно проверить с помощью бесплатного приложения "Банкноты Банка России" в котором размещены подсказки, на что следует обратить внимание.Ранее специалисты Центробанка предупредили о новых схемах дистанционного мошенничества, которые появились на фоне обновления дизайна пятитысячной купюры. Напомним, в III квартале 2023 года были выявлены почти 60 поддельных купюр и монет.
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