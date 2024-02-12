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Общество

Новую поликлинику построят в Советском районе за 700 млн рублей

05 марта 2024 12:16  [85] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Новое здание взрослой поликлиники построят в Советском районе Нижнего Новгорода в 2025 году. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Четырехэтажное здание медучреждения площадью 6000 кв. метров будет рассчитано на 500 посещений в смену. Его закрепят за городской поликлиникой №30 в Советском районе.

Заявки от потенциальных подрядчиков на проектирование и строительство здания поликлиники принимаются до 13 марта. Итоги аукциона подведут 14 марта.

На строительство здания медучреждения будет выделено 703 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Строительство поликлиники должно завершиться до середины ноября 2025 года.

Напомним, детскую поликлинику построят в Сормове в Нижнем Новгороде за 662 млн рублей.

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Теги:
Здравоохранение Поликлиника
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