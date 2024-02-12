Нижегородские власти ищут инвестора для строительства онкоцентра

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Правительство региона ведет поиск инвестора для строительства онкоцентра в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили представители областного минздрава, отвечая на вопросы подписчиков.

Нижегородец поинтересовался у главы региона Глеба Никитина о сроках строительства онкоцентра.

"Онкобольные, часто ослабленные от операций и химиотерапий, вынуждены ездить в другие города на диагностику", - написал мужчина.

Представители минздрава Нижегородской области ответили, что проект строительства онкоцентра уже подготовлен и дорабатывается из-за изменений законодательной базы, регламентирующей оказание онкологической помощи, а также санитарно-эпидемиологические нормы, предъявляемые к лечебным учреждениям.

"Вместе с тем, правительство Нижегородской области ищет средства на строительство онкоцентра. В частности, ведутся переговоры с несколькими крупными инвесторами для привлечения к реализации проекта внебюджетных средств, в том числе с использованием механизма концессионного соглашения",- рассказали в минздраве региона.

Напомним, в 2019 году губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил Владимиру Путину проект строительства онкоцентра.

Онкоцентр планируется построить в поселке Новинки. Его строительство должно было начаться еще в 2021 году, а завершить возведение планировалось в 2025 году. Региональные власти планируют начать строительство онкоцентра в Нижнем Новгороде во II квартале 2024 года.