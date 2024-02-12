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Культура и отдых

Нижегородских уличных художников приглашают к участию в V фестивале "ФормART"

05 марта 2024 13:00  [118] Культура и отдых

В Приволжском федеральном округе стартовал приём заявок на участие в юбилейном фестивале стрит-арта "ФормART". Он проводится уже в пятый раз по инициативе полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Как уточнили в пресс-службе полпредства, этот проект направлен на развитие уличного искусства, а также поддержку творчества молодых граффити-художников, которых привлекают к художественному оформлению населённых пунктов.

В этом году фестиваль посвящён Году семьи. Ключевая тема фестиваля 2024 года – "Единство поколений".

Работы предлагается создать по одному из пяти направлений:

  • "По-семейному" (семейные ценности, традиции, ритуалы, которые передаются из поколения в поколение, дарят ощущение единства);
  • "История одной семьи" (семейные династии (педагогов, рабочих, врачей, писателей, спортсменов, волонтёров и т.д.), внёсших вклад в развитие региона);
  • "Мой дом - моя крепость": семья, как фундамент и основа развития человека, базовая ценность для каждого);
  • "Герой моей семьи" (члены семьи, которыми можно гордиться);
  • "Семья - как одна из высших ценностей российского общества".

Также учреждена специальная номинация, в которой могут участвовать все желающие художники из любого уголка страны: "Труд крут", приуроченная к празднованию юбилея движения студенческих отрядов. Авторам предлагается создать эскизы работ, отражающие ценности труда и рабочих профессий.

До 15 апреля будет проходить отборочный этап: на сайте formartpfo.ru принимаются заявки от авторов в возрасте от 18 до 35 лет - как профессионалов, так и любителей.

Участники должны заполнить анкету и загрузить эскиз конкурсной работы. Один участник может подать не более трёх заявок в каждой из тематик. Отбор финалистов будут проводить авторитетные эксперты в области стрит-арта, архитектуры и градостроительства.

Вышедшие в финальный этап конкурсанты смогут воплотить свои эскизы на стенах известных зданий в своих федеральных округах, а победители спецноминации - в 10 городах России в 2024 году.

Все финалисты будут приглашены на торжественную церемонию награждения в августе 2024 года в Кирове, где и будут оглашены победители. Обладатели первых трёх мест получат денежные призы в размере от 100 до 200 тысяч рублей для дальнейшего развития творчества.

Напомним, в прошлом году фестиваль "ФормART" был посвящён Году педагога и наставника. В финал фестиваля вышла работа нижегородца Андрея Милавина под названием "Мой первый учитель". Она посвящена Екатерине Петровне Калининой — первой учительнице и классной руководительнице художника. 

А в спецноминации 2023 года под названием "Киров-650", посвящённой юбилею города, третье место занял Иван Онофрей из Нижегородской области с артом "Люди, люди".

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Теги:
граффити Фестиваль Художник
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