Нижегородских уличных художников приглашают к участию в V фестивале "ФормART"

В Приволжском федеральном округе стартовал приём заявок на участие в юбилейном фестивале стрит-арта "ФормART". Он проводится уже в пятый раз по инициативе полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.
Как уточнили в пресс-службе полпредства, этот проект направлен на развитие уличного искусства, а также поддержку творчества молодых граффити-художников, которых привлекают к художественному оформлению населённых пунктов.
В этом году фестиваль посвящён Году семьи. Ключевая тема фестиваля 2024 года – "Единство поколений".
Работы предлагается создать по одному из пяти направлений:
Также учреждена специальная номинация, в которой могут участвовать все желающие художники из любого уголка страны: "Труд крут", приуроченная к празднованию юбилея движения студенческих отрядов. Авторам предлагается создать эскизы работ, отражающие ценности труда и рабочих профессий.
До 15 апреля будет проходить отборочный этап: на сайте formartpfo.ru принимаются заявки от авторов в возрасте от 18 до 35 лет - как профессионалов, так и любителей.
Участники должны заполнить анкету и загрузить эскиз конкурсной работы. Один участник может подать не более трёх заявок в каждой из тематик. Отбор финалистов будут проводить авторитетные эксперты в области стрит-арта, архитектуры и градостроительства.
Вышедшие в финальный этап конкурсанты смогут воплотить свои эскизы на стенах известных зданий в своих федеральных округах, а победители спецноминации - в 10 городах России в 2024 году.
Все финалисты будут приглашены на торжественную церемонию награждения в августе 2024 года в Кирове, где и будут оглашены победители. Обладатели первых трёх мест получат денежные призы в размере от 100 до 200 тысяч рублей для дальнейшего развития творчества.
Напомним, в прошлом году фестиваль "ФормART" был посвящён Году педагога и наставника. В финал фестиваля вышла работа нижегородца Андрея Милавина под названием "Мой первый учитель". Она посвящена Екатерине Петровне Калининой — первой учительнице и классной руководительнице художника.
А в спецноминации 2023 года под названием "Киров-650", посвящённой юбилею города, третье место занял Иван Онофрей из Нижегородской области с артом "Люди, люди".
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+