Определен подрядчик для благоустройства сквера на улице Рябцева Нижнем Новгороде Общество

Фото: Пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

ООО "Автодорстрой" признано победителем в конкурсе по благоустройству сквера им. Героя Рябцева в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит вырубить старые деревья, кустарники, высадить живую изгородь, а также саженцы ивы, клена, липы, декоративной яблони, черной сосны, посеять газон, обустроить дорожки и установить систему освещения.

Также здесь установят скамьи на подвесах, детский игровой комплекс и площадку для дрессировки собак.

Контракт будет заключен по начальной цене в 46 млн рублей. Средства будут выделены из городского бюджета.

Благоустройство сквера пройдет по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Работы завершатся до 16 июля.

Напомним, территорию вдоль Мещерского бульвара в Нижнем Новгороде благоустроят за 160 млн рублей до середины июля.