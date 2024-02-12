Определен подрядчик для благоустройства сквера на улице Рябцева Нижнем Новгороде

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ООО "Автодорстрой" признано победителем в конкурсе по благоустройству сквера им. Героя Рябцева в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Подрядчику предстоит вырубить старые деревья, кустарники, высадить живую изгородь, а также саженцы ивы, клена, липы, декоративной яблони, черной сосны, посеять газон, обустроить дорожки и установить систему освещения.
Также здесь установят скамьи на подвесах, детский игровой комплекс и площадку для дрессировки собак.
Контракт будет заключен по начальной цене в 46 млн рублей. Средства будут выделены из городского бюджета.
Благоустройство сквера пройдет по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Работы завершатся до 16 июля.
Напомним, территорию вдоль Мещерского бульвара в Нижнем Новгороде благоустроят за 160 млн рублей до середины июля.
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