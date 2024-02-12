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Происшествия

Возгорание произошло при обкатке трамвая "МиНиН" на Автозаводе

05 марта 2024 15:32  [78] Происшествия

Фото: Екатерина Спехова

Возгорание произошло во время обкатки нового трамвая "МиНиН" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в ночь с 4 на 5 марта. Об этом сообщили в ООО "Экологические проекты".

Инцидент произошел из-за перегрева тормозных реостатов.

"Возгорание потушено до приезда пожарных. Пострадавших нет",- пояснили в компании.

Вагон передали производителю для устранения неисправностей.

Напомним, реконструкция трамвайных путей завершилась на Сормовском кольце в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Общественный транспорт Трамвай
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