Возгорание произошло при обкатке трамвая "МиНиН" на Автозаводе

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Возгорание произошло во время обкатки нового трамвая "МиНиН" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в ночь с 4 на 5 марта. Об этом сообщили в ООО "Экологические проекты".
Инцидент произошел из-за перегрева тормозных реостатов.
"Возгорание потушено до приезда пожарных. Пострадавших нет",- пояснили в компании.
Вагон передали производителю для устранения неисправностей.
Напомним, реконструкция трамвайных путей завершилась на Сормовском кольце в Нижнем Новгороде.
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