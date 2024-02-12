Возгорание произошло при обкатке трамвая "МиНиН" на Автозаводе Происшествия

Фото: Екатерина Спехова

Возгорание произошло во время обкатки нового трамвая "МиНиН" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в ночь с 4 на 5 марта. Об этом сообщили в ООО "Экологические проекты".

Инцидент произошел из-за перегрева тормозных реостатов.

"Возгорание потушено до приезда пожарных. Пострадавших нет",- пояснили в компании.

Вагон передали производителю для устранения неисправностей.

Напомним, реконструкция трамвайных путей завершилась на Сормовском кольце в Нижнем Новгороде.