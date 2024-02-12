Новый сервис по выбору франшизы для открытия бизнеса доступен нижегородцам Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Жителям Нижегородской области доступен новый сервис, который предоставляет выбор и дает возможность купить проверенные франшизы для открытия бизнеса на Цифровой платформе МСП.РФ в рамках нацпроекта “Малое и среднее предпринимательство”. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, в настоящий момент каталог содержит в себе 60 предложений. Все они прошли экспертизу Российской ассоциации франчайзинга (РАФ).

Доступ к новому сервису для покупки франшиз предоставляется пользователям, которые прошли регистрацию на платформе МСП.РФ. Это могут быть как начинающие, так и действующие предприниматели из всех регионов страны. Для каждого владельца франшизы на МСП.РФ создан личный кабинет для получения и обработки заявок на их покупку.

По словам специалистов Корпорации МПС, франчайзинг будет полезен начинающим предпринимателям. Благодаря новому сервису они смогут брать за основу надежную франшизу с проверенной на практике бизнес-моделью и известной торговой маркой. Кроме того, по договоренности с владельцем франшизы Корпорацией будет отслеживаться информация о статусах рассмотрения заявок пользователей до открытия новых объектов.

По каждой франшизе в каталоге имеется основная информация - стоимость и размер платежей за использование торговой марки. Кроме того, указана сумма стартового капитала для открытия, срок рентабельности, а также требования к площади и персоналу.

Помимо этого, сервис дает возможность провести сравнение всех выбранных франшиз. В данный момент через сервис доступны франшизы 10 отраслевых направлений. Это розничная торговля, общественное питание, бытовые, спортивные, медицинские, образовательные и развлекательные услуги, а также производство и строительство.

Узнать подробнее о мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно в центре “Мой бизнес” Кроме того, получить всю необходимую информацию можно по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Напомним, национальный проект “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы” инициирован президентом России Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта предприниматели получают комплексную консультационную, информационную, имущественную и финансовую поддержку.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в России запустят новые национальные проекты