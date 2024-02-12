Нижегородка признана автором лучшей просветительской книги страны
Старый борский мост полностью закроют с 20 марта
20 аварийных домов запланированы к сносу в 2024 году
IT-квартал построят в центре Нижнего Новгорода к 2029 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
05 марта 2024 17:17  [59] Новый сервис по выбору франшизы для открытия бизнеса доступен нижегородцам
05 марта 2024 16:39  [111] Нижегородский производитель трубопроводной арматуры присоединился к нацпроекту "Производительность труда"
04 марта 2024 17:36  [308] Нижегородский центр поддержки экспорта проведет обучение для богородских предпринимателей
04 марта 2024 14:55  [460] Нижегородское ООО "Узола" стало очередным участником нацпроекта "Производительность труда"
02 марта 2024 13:53  [656] Нижегородский бизнес стал лидером по приросту объемов кредитования с поддержкой Национальной гарантийной системы
02 марта 2024 09:38  [714] Нижегородский совет по земельным отношениям согласовал выделение участков под 11 проектов на 820,7 млн рублей
01 марта 2024 18:51  [604] Нижегородский центр поддержки экспорта проведет обучение для кстовских предпринимателей
01 марта 2024 16:10  [522] Более 20 млн рублей льготных займов получили нижегородские бизнесмены в 2023 году
01 марта 2024 15:04  [535] Дзержинский производитель автохимии на 30% увеличит выпуск продукции благодаря нацпроекту
01 марта 2024 12:37  [593] Реестр ИТ-стартапов разработан в Нижегородской области
Бизнес

Новый сервис по выбору франшизы для открытия бизнеса доступен нижегородцам

05 марта 2024 17:17  [59] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Жителям Нижегородской области доступен новый сервис, который предоставляет выбор и дает возможность купить проверенные франшизы для открытия бизнеса на Цифровой платформе МСП.РФ в рамках нацпроекта “Малое и среднее предпринимательство”. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, в настоящий момент каталог содержит в себе 60 предложений. Все они прошли экспертизу Российской ассоциации франчайзинга (РАФ).

Доступ к новому сервису для покупки франшиз предоставляется пользователям, которые прошли регистрацию на платформе МСП.РФ. Это могут быть как начинающие, так и действующие предприниматели из всех регионов страны. Для каждого владельца франшизы на МСП.РФ создан личный кабинет для получения и обработки заявок на их покупку.

По словам специалистов Корпорации МПС, франчайзинг будет полезен начинающим предпринимателям. Благодаря новому сервису они смогут брать за основу надежную франшизу с проверенной на практике бизнес-моделью и известной торговой маркой. Кроме того, по договоренности с владельцем франшизы Корпорацией будет отслеживаться информация о статусах рассмотрения заявок пользователей до открытия новых объектов.

По каждой франшизе в каталоге имеется основная информация - стоимость и размер платежей за использование торговой марки. Кроме того, указана сумма стартового капитала для открытия, срок рентабельности, а также требования к площади и персоналу.

Помимо этого, сервис дает возможность провести сравнение всех выбранных франшиз. В данный момент через сервис доступны франшизы 10 отраслевых направлений. Это розничная торговля, общественное питание, бытовые, спортивные, медицинские, образовательные и развлекательные услуги, а также производство и строительство.

Узнать подробнее о мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно в центре “Мой бизнес” Кроме того, получить всю необходимую информацию можно по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Напомним, национальный проект “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы” инициирован президентом России Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта предприниматели получают комплексную консультационную, информационную, имущественную и финансовую поддержку.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в России запустят новые национальные проекты

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес Предприниматели
Поделиться:
Новости по теме
29 февраля 2024 22:06  [705] Новые нацпроекты, соцполитика и СВО: о чём говорил Путин в послании Федеральному собранию
21 декабря 2023 18:49  [975] Новые национальные проекты запустят в России в 2024 году
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph