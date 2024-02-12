Число обращений в систему "112" снизилось в Нижегородской области на 20% Общество

Фото: сайт правительства Нижегородской области

Операторы центра обработки вызовов системы "112" приняли более 129 тысяч обращений от жителей Нижегородской области в феврале 2024 года, что на 20% меньше, чем в январе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, в течение последнего месяца зимы сократилось число обращений во все службы.

"В пожарную службу – на 23% (1 005 вызовов), за помощью специалистов скорой помощи – на 22% (34 064 вызова), в полицию – на 9% (16 231), в газовую службу – на 49% (826)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в службу 112 в феврале обратились 37 раз за психологической помощью.

Экстренную информацию на номер "112" можно отправлять и через смс-сообщения. Набрать номер с мобильного телефона можно даже при отсутствии денег на счету абонента и с телефона без SIM-карты. Главное, чтобы телефон находился в зоне действия сети любого оператора мобильной связи.

Связаться с центром обработки вызовов системы "112" могут и люди с нарушением слуха. Для этого нужно отправить сообщение на короткий номер с текстом: "Я глухой", затем указать ФИО и коротко описать, какая именно помощь нужна. Специалисты примут обращение и в случае необходимости зададут уточняющие вопросы через смс-сообщения.

Напомним, проверка системы оповещения населения пройдет в России 6 марта.