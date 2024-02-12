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Общество

Новый международный авиарейс открывается из Нижнего Новгорода в Баку

06 марта 2024 09:56  [72] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Авиакомпания IRAERO открывает новый маршрут из международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова в Баку (Азербайджан). Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.

Первый рейс состоится 4 апреля. В дальнейшем полеты будут выполняться еженедельно по четвергам. Из Нижнего Новгорода в столицу Азербайджана самолет будет вылетать в 01:00 и прибывать в Баку в 05:00.

В обратном направлении, из международного аэропорта имени Гейдара Алиева, рейс будет осуществляться один раз в неделю по средам в 21:00. Расчетное время прибытия в международный аэропорт имени В.П.Чкалова – в 23:00 (для каждого аэропорта указано местное время).

Напомним, что в начале марта запущены прямые рейсы из из столицы Приволжья в Оренбург.

Кроме того, ранее сообщалось ,что из Нижнего Новгорода были возобновлены полеты в Пермь.

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Теги:
Аэропорт Путешествия Туризм
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