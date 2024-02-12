Cбор заявок на конкурс общественных инициатив "СВЕТИ"
Хоккейную школу "Торпедо" планируется построить по концессии
Строительство обхода Балахны планируется начать в 2024 году
Полумарафон "Беги, Герой!" пройдёт в Нижнем Новгороде 19 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
14 февраля 2024 19:17  [133] Около 50 нижегородских учёных наградили за развитие научно-образовательного комплекса региона
14 февраля 2024 18:55  [135] Россияне стали чаще переводить мошенникам взятые в кредит деньги
14 февраля 2024 18:39  [138] Почтовые отделения бесплатно отправят письма и посылки участникам СВО
14 февраля 2024 18:14  [176] Игорь Воротников официально возглавил НГАТУ в Нижнем Новгороде
14 февраля 2024 17:30  [152] Две новые системы УЗИ-диагностики поступили в Богородскую ЦРБ
14 февраля 2024 17:20  [158] Мошенники в 2023 году незаконно списали со счетов россиян 15,8 млрд рублей
14 февраля 2024 16:45  [193] Умерла мать экс-губернатора Нижегородской области Бориса Немцова
14 февраля 2024 15:29  [185] Нижегородцы рассказали о своих музыкальных предпочтениях в период влюбленности
14 февраля 2024 15:13  [218] Владимир Путин подписал закон о борьбе с "разливайками"
14 февраля 2024 14:26  [191] Более 12 тысяч заявок поступило на конкурс российских брендов "Знай наших" в 2024 году
Общество

Прямые рейсы откроются из Нижнего Новгорода в Оренбург в марте

14 февраля 2024 11:17  [222] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Авиакомпания "ЮВТ АЭРО" запустит прямые рейсы из столицы Приволжья в Оренбург 2 марта. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова

Полеты будут выполняться два раза в неделю по четвергам и субботам на воздушных судах CRJ-200 в одноклассной компоновке на 50 посадочных мест.

По четвергам самолеты будут вылетать из Оренбурга 3:00 и прибывать в Нижний Новгород в 2:50. Из Нижнего Новгорода вылеты запланированы в 3:40 с прибытием в Оренбург в 7:20. По субботам отправление из Оренбурга в 21:25 и прибытие в столицу Приволжья в 21:00. Из Нижнего Новгорода самолеты будут вылетать в 22:00 и прибывать в Оренбург 1:40 в воскресенье. Время указано местное для каждого аэропорта.

Стоимость билета составит от 4 149 рублей.

В настоящее время авиакомпания "ЮВТ АЭРО" выполняет рейсы из Нижнего Новгорода в Казань, Астрахань, Томск и Пермь.

Напомним, что аэропорт Нижнего Новгорода в 2023 году обслужил более 1,4 млн пассажиров, а в новогодние праздники воздушной гаванью столицы Приволжья воспользовались более 33 тысяч пассажиров.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Аэропорт Транспорт
Поделиться:
Новости по теме
25 января 2024 10:49  [456] Полеты из Нижнего Новгорода в Пермь возобновятся с 29 января
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph