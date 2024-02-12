Прямые рейсы откроются из Нижнего Новгорода в Оренбург в марте Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Авиакомпания "ЮВТ АЭРО" запустит прямые рейсы из столицы Приволжья в Оренбург 2 марта. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова

Полеты будут выполняться два раза в неделю по четвергам и субботам на воздушных судах CRJ-200 в одноклассной компоновке на 50 посадочных мест.

По четвергам самолеты будут вылетать из Оренбурга 3:00 и прибывать в Нижний Новгород в 2:50. Из Нижнего Новгорода вылеты запланированы в 3:40 с прибытием в Оренбург в 7:20. По субботам отправление из Оренбурга в 21:25 и прибытие в столицу Приволжья в 21:00. Из Нижнего Новгорода самолеты будут вылетать в 22:00 и прибывать в Оренбург 1:40 в воскресенье. Время указано местное для каждого аэропорта.

Стоимость билета составит от 4 149 рублей.

В настоящее время авиакомпания "ЮВТ АЭРО" выполняет рейсы из Нижнего Новгорода в Казань, Астрахань, Томск и Пермь.

Напомним, что аэропорт Нижнего Новгорода в 2023 году обслужил более 1,4 млн пассажиров, а в новогодние праздники воздушной гаванью столицы Приволжья воспользовались более 33 тысяч пассажиров.