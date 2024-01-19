Полеты из Нижнего Новгорода в Пермь возобновятся с 29 января Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Полеты из Нижнего Новгорода в Пермь возобновятся с 29 января. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта им. Чкалова.

Согласно информации, полеты будет выполнять авиакомпания "ЮВТ АЭРО" дважды в неделю - по понедельникам и пятницам - на самолетах CRJ-200 в одноклассной компоновке на 50 посадочных мест.

По понедельникам из Нижнего Новгорода самолет будет вылетать в 17:20 с прибытием в Пермь в 21:20 по местному времени (+2 к МСК). Обратный вылет в 21:30 по местному времени с прибытием в 20:55

По пятницам рейс из Перми в Нижний Новгород вылетает в 17:45 по местному времени и прибывает в столицу Приволжья в 17:05. Обратно рейс из Нижнего Новгорода будет выполняться в 18:00 с прибытием в Пермь в 21:15 по местному времени.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" вновь стал самой пунктуальной авиакомпанией в нижегородском аэропорту.

Также напомним, что Аэропорт Нижнего Новгорода в 2023 году обслужил более 1,4 млн пассажиров. В новогодние праздники нижегородский аэропорт обслужил более 33 тысяч пассажиров.