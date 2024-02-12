Материнский капитал в России предложили повысить до 1 млн рублей

Законопроект о повышении материнского капитала на второго и третьего ребёнка до 1 млн рублей подготовили депутаты от трёх фракций Госдумы. Об этом сообщил телеканал "360".
Согласно информации, межфракционная инициатива исходила от представителей ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России — За правду".
Законопроект предполагает изменение в статью об изменении размера материального капитала с 1 февраля 2025 года. В частности, за первого ребёнка выплата составит 756,7 тысячи рублей, на второго и третьего ребенка — 1 млн рублей.
Ранее на рассмотрение Госдумы был внесён законопроект, по которому программа материнского капитала в России может стать бессрочной.
Напомним, материнский капитал в этом году проиндексировали на 7,4%. Выплата на первого ребёнка составляет 630 тысяч рублей, на второго – 833 тысячи рублей.
Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил продлить программы маткапитала и семейной ипотеки до 2030 года.
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