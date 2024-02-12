Материнский капитал в России предложили повысить до 1 млн рублей Общество

Законопроект о повышении материнского капитала на второго и третьего ребёнка до 1 млн рублей подготовили депутаты от трёх фракций Госдумы. Об этом сообщил телеканал "360".

Согласно информации, межфракционная инициатива исходила от представителей ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России — За правду".

Законопроект предполагает изменение в статью об изменении размера материального капитала с 1 февраля 2025 года. В частности, за первого ребёнка выплата составит 756,7 тысячи рублей, на второго и третьего ребенка — 1 млн рублей.

Ранее на рассмотрение Госдумы был внесён законопроект, по которому программа материнского капитала в России может стать бессрочной.

Напомним, материнский капитал в этом году проиндексировали на 7,4%. Выплата на первого ребёнка составляет 630 тысяч рублей, на второго – 833 тысячи рублей.

Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил продлить программы маткапитала и семейной ипотеки до 2030 года.