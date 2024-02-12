Премия "Ключ к городу молодежи мира" присуждена Нижегородской области

Нижегородская область получила премию "Ключ к городу молодежи мира" на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Как отметил политик, павильон Нижегородской области стал лучшим и самым интересным. Волонтерские и фестивальные мероприятия, которые проходили в павильоне, посетило рекордное количество зрителей.
Также Евгений Люлин отметил активное участие нижегородской молодежи в мероприятиях фестиваля.
"Еще раз убедился, что наша молодежь 100% -лучшая! 100% - настоящая! Горжусь вами, ребята!", - сказал спикер ЗСНО.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область взяла патронаж над делегацией Бразилии на ВФМ-2024 в Сочи.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+