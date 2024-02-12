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Общество

Премия "Ключ к городу молодежи мира" присуждена Нижегородской области

06 марта 2024 12:10  [3] Общество

Нижегородская область получила премию "Ключ к городу молодежи мира" на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Как отметил политик, павильон Нижегородской области стал лучшим и самым интересным. Волонтерские и фестивальные мероприятия, которые проходили в павильоне, посетило рекордное количество зрителей.

Также Евгений Люлин отметил активное участие нижегородской молодежи в мероприятиях фестиваля.

"Еще раз убедился, что наша молодежь 100% -лучшая! 100% - настоящая! Горжусь вами, ребята!", - сказал спикер ЗСНО.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область взяла патронаж над делегацией Бразилии на ВФМ-2024 в Сочи.

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Теги:
Молодежь Победа Фестиваль
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