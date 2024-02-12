Полицейские и общественники поздравили нижегородок с 8 марта цветами и открытками

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Общественный совет при УМВД Нижнего Новгорода совместно с полицейскими провели на улицах города традиционную поздравительно-профилактическую акцию, приуроченную к Дню 8 марта. Мероприятие прошло под девизом: "Лучше потратить деньги на себя и близких, чем отдать их преступникам!".
С букетами тюльпанов на улицы вышли председатель Совета при УМВД Роман Жукарин и ответственный секретарь Совета при УМВД Олег Пикунов. Они поздравляли нижегородок с предстоящим праздником, говорили комплименты и приятные слова, а также вручали им полезные открытки-календари, подготовленные членом Общественного совета при УМВД Евгением Космачёвым.
На "антиобманных" содержится краткое описание наиболее распространённых схем мошенничества и способы противодействия им. Кроме того, через нанесённый QR-код можно перейти на официальный сайт ГУ МВД России по Нижегородской области и подробно ознакомиться с темой противодействия мошенничеству.
По словам председателя Общественного совета Романа Жукарина, цель акции была не только в том, чтобы подарить женщинам цветы и хорошее настроение, но и акцентировать их внимание на безопасности и тех правилах, которые помогут им сохранить бдительность и свои сбережения.
"Нижегородки с удовольствием приняли нашу акцию, заверили нас и сотрудников полиции, что осведомлены о мошенничестве и пообещали предупредить своих близких", - рассказал общественник.
Напомним, что банки предотвратили хищение почти 5,8 трлн рублей со счетов россиян в 2023 году.
Ранее член Общественного совета УМВД по Нижнему Новгороду, автор проекта финансового просвещения "Меня не обмануть!" Наталья Халезова рассказала НИА "Нижний Новгород" о самых распространенных схемах мошенников в Нижегородской области.
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