Фестиваль "Небофест" пройдёт в Нижнем Новгороде 26 мая
Нижегородка признана автором лучшей просветительской книги страны
IT-квартал построят в центре Нижнего Новгорода к 2029 году
Старый борский мост полностью закроют с 20 марта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
06 марта 2024 13:23  [21] Прием заявок на Х Слет молодых литераторов начался в Нижегородской области
06 марта 2024 12:55  [78] Ещё один день приема граждан введен в отделении Социального фонда
06 марта 2024 12:37  [99] Полицейские и общественники поздравили нижегородок с 8 марта цветами и открытками
06 марта 2024 12:10  [110] Премия "Ключ к городу молодежи мира" присуждена Нижегородской области
06 марта 2024 11:49  [131] Материнский капитал в России предложили повысить до 1 млн рублей
06 марта 2024 11:22  [149] Более 18 тысяч случаев ОРВИ выявили в Нижегородской области за неделю
06 марта 2024 11:12  [207] Нижегородский доброволец: "Мы, внуки победителей, идем продолжать их дело!"
06 марта 2024 11:08  [160] Парковку запретят на участке улицы Володарского с 26 марта
06 марта 2024 11:02  [140] Юлия Белехова встретилась с нижегородскими семьями участников СВО
06 марта 2024 10:48  [161] Дополнительные электропоезда запустят из Нижнего Новгорода на Бор
Общество

Полицейские и общественники поздравили нижегородок с 8 марта цветами и открытками

06 марта 2024 12:37  [99] Общество

Фото: УМВД по Нижнему Новгороду

Общественный совет при УМВД Нижнего Новгорода совместно с полицейскими провели на улицах города традиционную поздравительно-профилактическую акцию, приуроченную к Дню 8 марта. Мероприятие прошло под девизом: "Лучше потратить деньги на себя и близких, чем отдать их преступникам!".

С букетами тюльпанов на улицы вышли председатель Совета при УМВД Роман Жукарин и ответственный секретарь Совета при УМВД Олег Пикунов. Они поздравляли нижегородок с предстоящим праздником, говорили комплименты и приятные слова, а также вручали им полезные открытки-календари, подготовленные членом Общественного совета при УМВД Евгением Космачёвым.

На "антиобманных" содержится краткое описание наиболее распространённых схем мошенничества и способы противодействия им. Кроме того, через нанесённый QR-код можно перейти на официальный сайт ГУ МВД России по Нижегородской области и подробно ознакомиться с темой противодействия мошенничеству.

По словам председателя Общественного совета Романа Жукарина, цель акции была не только в том, чтобы подарить женщинам цветы и хорошее настроение, но и акцентировать их внимание на безопасности и тех правилах, которые помогут им сохранить бдительность и свои сбережения.

"Нижегородки с удовольствием приняли нашу акцию, заверили нас и сотрудников полиции, что осведомлены о мошенничестве и пообещали предупредить своих близких", - рассказал общественник.

Напомним, что банки предотвратили хищение почти 5,8 трлн рублей со счетов россиян в 2023 году.

Ранее член Общественного совета УМВД по Нижнему Новгороду, автор проекта финансового просвещения "Меня не обмануть!" Наталья Халезова рассказала НИА "Нижний Новгород" о самых распространенных схемах мошенников в Нижегородской области.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
8 марта МВД Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph