Наталья Халезова: Мошенники возродили старую схему знакомств под видом иностранцев Общество

Наталья Халезова: Мошенники возродили старую схему знакомств под видом иностранцев

Член Общественного совета УМВД по Нижнему Новгороду, автор проекта финансового просвещения "Меня не обмануть!" Наталья Халезова рассказала НИА "Нижний Новгород" о самых распространенных схемах мошенников в Нижегородской области.

"С начала 2024 года участились случаи взлома телефонными мошенниками аккаунтов на портале Госуслуг у жителей Нижегородской области. К сожалению, люди не понимают, чем это может для них закончиться, и не пишут заявления в полицию. Однако, взломав аккаунт Госуслуг, мошенники могут не только получить доступ к конфиденциальной информации, но и совершить много других опасных действий, вплоть до продажи недвижимости жертвы с электронной подписью. Аферисты получают доступ к Госуслугам, атакуя нижегородцев от имени сотовых операторов и сообщая, что срок действия сим-карты закончился. В этом году по-прежнему остаются популярными у мошенников схемы обмана нижегородцев от имени представителей банков, сотрудников МФЦ и от полиции. Только от имени Центробанка распространено около пяти схем", - сообщила Наталья Халезова.

Эксперт также подчеркнула, что мошенники возродили старую схему — под видом иностранцев охотятся за женщинами через сайты знакомств.

"Быстро переводят общение в мессенджеры. Мошенник может представляться жертве, например, инженером из Англии, заводить знакомства с пожилыми женщинами, после чего разными способами пытается разводить их на деньги. Например, мошенник просит жертву написать письмо в компанию "British Petroleum", где он якобы работает, с просьбой предоставить ему отпуск. Жертве приходит ответ на бланке компании с печатями — ей предлагают переслать солидные отпускные ухажера, а взамен оплатить налоги, пошлины в сотни тысяч рублей", - сообщила Член Общественного совета УМВД.

Также, по ее словам, популярной остается схема "Я твой босс", когда мошенники пишут и звонят в мессенджеры с липового аккаунта начальника.

"В ловушку уже попали руководители компаний, профессор вуза, врачи, педагоги, музейные работники. Легенда такова: в госучреждении или организации произошла утечка информации, данные и счета сотрудников скомпрометированы, проходит проверка, нужно оказать содействие или накопления массово списывают, поэтому нужно срочно спасать деньги. Их потом якобы вернут. В последнее время схему модернизировали, и теперь пишут не только от имени руководителей, но и под видом коллег. Их аккаунты вскрывают или заводят фейковые",- добавила Член Общественного совета УМВД по Нижнему Новгороду.