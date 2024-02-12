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Общество

Пивные бутылки и банки начнут перерабатывать с помощью "Биржи вторсырья"

05 марта 2024 19:24  [181] Общество

Фото: РЭО

Пивоваренная компания "Балтика" присоединилась к Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП). Компания будет заказывать услуги по утилизации стеклянных бутылок и алюминиевых банок. Об этом сообщил телеканал "360".

Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что большое количество компаний стремится следовать принципам экономики замкнутого цикла и присоединяется к электронной площадке по торговле вторсырьём и исполнению расширенной ответственности производителей (РОП).

"С этого года данный механизм обновился и заработал по другим правилам, которые позволят сделать отрасль прозрачнее, а утилизацию отходов от товаров и упаковки — реальной, а не просто на бумаге. ЭТП выступает удобным инструментом для исполнения РОП", — сказал руководитель РЭО.

В компании подчеркнули, что с 2024 года производители обязаны исполнять нормативы утилизации отходов от своих товаров. На цифровой платформе по торговле вторсырьём зарегистрированы только проверенные утилизаторы, у которых можно заказать такую услугу.

Так, например, компания "Балтика" через ЭТП будет утилизировать стеклянные бутылки и алюминиевые банки из-под пива. Данное вторсырьё может быть переработано не один раз.

Напомним, что в сентябре 2022 года в России открылась биржа вторсырья - электронная торговая площадка (ЭТП), где можно проводить процедуры покупки-продажи вторсырья, заключать сделки по переработке отходов и выполнению нормативов утилизации. 

Сейчас на площадке уже зарегистрировано 2470 пользователя. К настоящему времени они разместили 1134 лота на сумму 2,8 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что РЭО будет финансировать предприятия по переработке вторсырья.

Напомним также, что Нижегородская область заняла третье место в рейтинге регионов РФ по обращению с отходами.

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Теги:
Отходы РЭО Экология
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