Власти компенсируют жителям Нижегородской области 35 млн рублей за догазификацию домов Общество

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Правительство региона выделит более 35 млн рублей на компенсацию расходов при догазификации домов в Нижегородской области 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выплаты на догазификацию смогут получить собственники частных домов, которые входят в число льготных категорий.

В частности, это ветераны и участники Великой Отечественной войны и члены их семей, инвалиды и ветераны боевых действий, участники ликвидации техногенных аварий, семьи с приемными детьми до 18 лет, многодетные родители и другие.

Размер специализированных выплат составит от 100 до 160 тысяч рублей.

"Догазификация жилья – это довольно дорогостоящая процедура. Поэтому специализированная мера поддержки очень востребована у людей. С начала действия этой программы ей воспользовалась почти 1000 жителей Нижегородской области", - сообщил министр социальной политики региона Игорь Седых.

Напомним, почти 10 тысяч домов в Нижегородской области в 2023 году подключили к газу по программе догазификации.