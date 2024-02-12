Нижегородские судебные приставы поздравили военных медиков с Международным женским днем Общество

Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Нижегородской области

Сотрудники ГУФССП России по Нижегородской области посетили ФГКУ "422 военный госпиталь" МО РФ в Нижнем Новгороде и поздравили медицинский персонал с наступающим Международным женским днем.

Сотрудники отделения специального назначения Главного Управления подарили представительницам прекрасного пола весенние цветы, пожелав счастья и благополучия.

С поздравительным словом перед собравшимися выступил начальник военного госпиталя Олег Тутаев, а также врио заместителя руководителя ГУФССП России по Нижегородской области – главного судебного пристава Нижегородской области Айрат Нуруллов.

Он отметил особую роль военных врачей и медсестер в оказании медицинской помощи раненым в ходе СВО, выразил благодарность за их самоотверженный труд, профессионализм, а также верность долгу.

"В этот праздничный весенний день примите слова благодарности, признательности и любви. Хотя этот праздник считается нерабочим днем, но многие из вас встретят его на дежурстве. Ваша работа требует не только высочайшей компетентности, но и самоотверженности, милосердия, способности к искреннему сопереживанию", - отметил врио заместителя руководителя ГУФССП России по Нижегородской области.