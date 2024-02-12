Академический хор НГЛУ им. Добролюбова исполнил гимн РФ на закрытии ВФМ-2024 Общество

Фото: с сайта НГЛУ

6 марта состоялась торжественная церемония закрытия Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи. Гимн Российской Федерации в присутствии президента Владимира Путина исполнили нижегородцы - Академический хор Нижегородского государственного лингвистического университета имени Добролюбова. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своих соцсетях.

Вместе с нижегородским хором гимн исполняли тысячи участников мероприятия. "Горжусь!" - подчеркнул глава региона.

Ректор НГЛУ Жанна Никонова прокомментировала, что исполнение гимна страны является высокой честью, кульминационной точкой академического лидерства университета, блестящих достижений его студентов.

"Такой опыт развивает общенациональный патриотизм и гражданское сознание, стимулирует современную молодёжь к саморазвитию, культурному и профессиональному росту, а также вдохновляет на достижение самых высоких целей в жизни с опорой на традиционные ценности: взаимоуважение и милосердие, гуманизм, созидательный труд, служение Отечеству", - отметила профессор.

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За более чем 30 лет со дня своего основания хор НГЛУ неоднократно участвовал в международных конкурсах и фестивалях в Австрии, Германии, Франции, Испании, Венгрии, Польше, Словакии, неизменно завоёвывая призовые места и гран-при. Пение на самых разных языках мира — главная особенность коллектива, в репертуар которого входят сочинения как на традиционных европейских, так и на редких старинных и самых экзотических языках.