Ещё три населённых пункта газифицировали в Богородском районе Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Ещё три населённых пункта Нижегородской области газифицировали. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в эксплуатацию введены распределительные газопроводы высокого и низкого давления общей протяжённостью 22,5 км и три пункта редуцирования газа для газификации деревень Чижково и Куликово, а также села Алистеево в Богородском районе.

Суммарно в них проживает около 1,3 тысячи человек, а в летом сюда приезжают многочисленные дачники. Теперь появилась возможность подвести газ к 376 домовладениям. Газ уже провели в первые дома села Алистеево.

"Мы продолжаем принимать заявки на догазификацию и выполнять работы по подключению. По всему Богородскому округу заключено три тысячи договоров, 67% из них исполнены – сети построены до границ земельных участков", - рассказал и.о. генерального директора ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" Андрей Каширин.

Стоит отметить, что в регионе сегодняшний день заключено 26 807 договоров на догазификацию – бесплатное подведение газопровода до границ домовладения. 75% заявок уже выполнено.

Напомним, что власти региона компенсируют жителям Нижегородской области 35 млн рублей за догазификацию домов. Выплаты смогут получить собственники частных домов, которые входят в число льготных категорий. Размер специализированных выплат составит от 100 до 160 тысяч рублей.