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Юрий Шалабаев: "Большое спасибо всем нижегородским архивистам за их труд и любовь к своей профессии"

10 марта 2024 09:55  [82] Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с Днем архивов.

"Сегодня День архивов. Он приурочен к исторической дате – 304 года назад Петр I подписал первый государственный акт, положивший начало российской архивной службе.

Великий российский император хорошо понимал важность сохранения истории, в том числе документальной для будущих поколений. И сегодня архивисты продолжают его дело, бережно храня наше наследие и делая его доступным для всех. Старинные документы — это не только память о прошлом, но и ключ к пониманию настоящего и построению будущего", - говорится в тексте поздравления.

"Особенно это важно сегодня, когда идет масштабная работа по восстановлению культурного наследия. Перед началом любой реставрации специалисты непременно обращаются к архивам, чтобы максимально точно воссоздать исторический облик объекта.

Большое спасибо всем нижегородским архивистам за их труд и любовь к своей профессии. От всей души желаю сил и энергии в этом благородном деле! Пусть каждый найденный документ станет ключом к новым открытиям и знаниям. С праздником!", - сказал глава города.

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Теги:
Архивные документы Праздники Юрий Шалабаев
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