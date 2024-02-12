Прокуратура закрыла частный пансионат в Нижнем Новгороде из-за антисанитарии Общество

Фото: Теlegram-канал прокуратуры Нижегородской области

Частный пансионат для пожилых граждан в Автозаводском районе Нижнего Новгорода закрыли по требованию прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры проверили два частных дома по улице Новополевой, где располагался пансионат. В результате там были обнаружены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

Для их устранения и защиты прав постояльцев прокуратура направила в суд иск о запрете работы учреждения.

Автозаводский районный суд удовлетворил требования прокурора, в настоящее время частный пансионат прекратил свою работу.

Напомним, подпольный игорный клуб закрыли в Канавинском районе.