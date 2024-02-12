Прокуратура закрыла частный пансионат в Нижнем Новгороде из-за антисанитарии

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Частный пансионат для пожилых граждан в Автозаводском районе Нижнего Новгорода закрыли по требованию прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Сотрудники прокуратуры проверили два частных дома по улице Новополевой, где располагался пансионат. В результате там были обнаружены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм.
Для их устранения и защиты прав постояльцев прокуратура направила в суд иск о запрете работы учреждения.
Автозаводский районный суд удовлетворил требования прокурора, в настоящее время частный пансионат прекратил свою работу.
Напомним, подпольный игорный клуб закрыли в Канавинском районе.
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