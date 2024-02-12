Детские оздоровительные лагеря Нижнего Новгорода начали готовить к летнему сезону Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Подготовка детских оздоровительных лагерей к предстоящему летнему сезону начинается в Нижнем Новгороде. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

По словам главы города, кроме частичного ремонта помещений лагерных баз, в этом году будут возведены новые универсальные спортивные площадки в лагерях “Маяк”, “Спутник”, “Зелёные дубки” и “Олимпийские надежды”. Кроме того, в “Спутнике” будет построен новый спальный корпус на 32 места, который даст возможность увеличить количество отдыхающих в лагере детей на 120 человек.

По данным Юрия Шалабаева, ожидается, что летом этого года муниципальные базы отдыха примут более 5 тысяч детей.

Отметим, что юные нижегородцы имеют возможность отдохнуть во время летних каникул в лагерях, подведомственных департаментам образования и социальной политике. Это “Чайка”, ”Лесной”, “Звёздочка”, “Маяк”, “Спутник”, “Зелёные дубки”и “Олимпийские надежды”. Все они расположены в экологически чистых районах.