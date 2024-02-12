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Экономика

Региональный инвестиционный стандарт дополнят шестым элементом стандарта

07 марта 2024 15:11  [74] Экономика

Фото: Минэкономразвития РФ

К концу 2024 года в региональный инвестиционный стандарт планируется внедрить шестой элемент. Им станет система по сбору "обратной связи" от бизнеса. Об этом сообщает Минэкономразвития РФ.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил в этом году провести работу по расширению инструментария стандарта и его институализации через закрепление элементов в законодательстве. Замминистра экономического развития РФ Мурат Керефов провел совещание с регионами по реализации инвестиционного стандарта.

По его словам, в прошлом году по объему инвестиций в основной капитал были превышены прогнозные значения, в том числе благодаря внедрению регионального инвестиционного стандарта. В этой связи, эксперты предлагают развить инициативу и к концу года внедрить шестой элемент стандарта — систему по сбору "обратной связи" от бизнеса. Кроме того, планируется тиражировать проект – "Сквозной инвестиционный поток". Он помогает регионам с помощью бережливых технологий сокращать клиентский путь инвестора. Ожидается, что эти меры в совокупности обеспечат инвестиционную проактивность и придадут работе по привлечению бизнеса сквозной характер.

Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности АСИ в настоящий момент состоит на 45% из регинвестстандарта. Подтверждение внедрения стандарта будет синхронизировано с составлением рейтинга и пройдет с марта по май. Результаты озвучат на Петербургском международном экономическом форуме.

Также на совещании обсудили сопровождение инвестиционных проектов муниципальными образованиями и планы работы на 2024 год. Ранее Минэкономразвития разработало соответствующие рекомендации. Национальная ассоциация агентств инвестиций и развития (НААИР) совместно с департаментом производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений сформировала "коробочное решение" для составления инвестпрофилей муниципалитетов.

Кроме того, будет продолжена работу по обучению регионов по программе "Управленческое мастерство: развитие региональных команд". В этом году особый упор будет сделан на совершенствовании "клиентского пути" инвестора, развитии непрерывного механизма "обратной связи" с бизнесом в регионах. Во время реализации программы затронут такие вопросы, как создание возможностей для кооперации и регионального развития в области инвестиционной деятельности. Инициатива будет реализована с апреля по октябрь. Программа направлена на более чем на 800 представителей региональной и муниципальной службы, а также ресурсоснабжающих организаций и деловых объединений из всех 89 субъектов РФ.

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