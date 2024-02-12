Социальные пенсии в России вырастут на 7,5% с 1 апреля

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В России с 1 апреля будут повышены социальные пенсии на 7,5%. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства сообщил телеканал "360".
Согласно информации, размер индексации рассчитают исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за 2023 год.
В правительстве РФ напомнили, что социальные пенсии начисляются тем, у кого нет достаточного подтверждённого стажа для получения страховых, а также людям с инвалидностью и потерявшим кормильца.
Кроме того, с 1 апреля на также на 7,5% увеличится размер государственного пенсионного обеспечения военнослужащих и добровольцев, ставших инвалидами из-за военной травмы, участников ВОВ и пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.
Данные меры затронут свыше 4 млн человек по всей стране. На их исполнение в бюджете Соцфонда предусмотрено почти 37,5 млрд рублей.
Напомним, в апреле 2023 года социальные пенсии были проиндексированы на 3,3%. В январе 2024 года страховые пенсии неработающих пенсионеров выросли на 7,5%.
С января в Нижегородской области также увеличился прожиточный минимум, влияющий на размер многих пособий. Напомним, его величина на душу населения составит 14 526 рублей, для трудоспособного населения - 15 833 рубля, для пенсионеров - 12 492 рубля, для детей - 14 090 рублей.
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