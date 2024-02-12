Свыше 4 млн избирателей в 28 регионах подали заявки на участие в ДЭГ Общество

Уже более 4 млн россиян оставили на портале Госуслуг заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России. Почти 550 тысяч из них приняли участие в тестовом голосовании. Актуальные данные озвучила пресс-служба Минцифры.

Согласно информации, активнее всего заявления подают Московская область, Ростовская область и Алтайский край, а также Чувашия, Свердловская и Нижегородская области. Всего в ДЭГ будут участвовать 28 регионов.

Так, по данным на 4 марта, избиратели Нижегородской области подали почти 200 тысяч заявлений. Избирательным правом в регионе, напомним, наделены 2 483 405 человек.

Приём заявлений для участия в ДЭГ стартовал 29 января и продлится до 11 марта включительно.

Для подачи заявки необходимо зайти на портал "Госуслуги" и ввести свои данные в заявлении, которое появится при нажатии на баннер "Дистанционное электронное голосование".

Само голосование пройдёт на портале vybory.gov.ru с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта.