Свыше 4 млн избирателей в 28 регионах подали заявки на участие в ДЭГ

Уже более 4 млн россиян оставили на портале Госуслуг заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России. Почти 550 тысяч из них приняли участие в тестовом голосовании. Актуальные данные озвучила пресс-служба Минцифры.
Согласно информации, активнее всего заявления подают Московская область, Ростовская область и Алтайский край, а также Чувашия, Свердловская и Нижегородская области. Всего в ДЭГ будут участвовать 28 регионов.
Так, по данным на 4 марта, избиратели Нижегородской области подали почти 200 тысяч заявлений. Избирательным правом в регионе, напомним, наделены 2 483 405 человек.
Приём заявлений для участия в ДЭГ стартовал 29 января и продлится до 11 марта включительно.
Для подачи заявки необходимо зайти на портал "Госуслуги" и ввести свои данные в заявлении, которое появится при нажатии на баннер "Дистанционное электронное голосование".
Само голосование пройдёт на портале vybory.gov.ru с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта.Как ранее сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные ВЦИОМ, 80% россиян готовы пойти на мартовские выборы президента России. Точно примут участие в выборах главы государства 70% респондентов, скорее всего проголосуют — 10%.
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