Нижегородские предприятия благодаря господдержке заключили 110 экспортных контрактов в 2023 году Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские предприятия благодаря господдержке заключили 110 экспортных контрактов в 2023 году. Помощь на всех этапах подготовки договоров предпринимателям оказывал региональный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, предприятия используют инструменты национальных проектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство".

"Одна из важнейших задач Центра поддержки экспорта - расширение географии продаж нижегородских компаний. Для этого специалисты ЦПЭ организовывают участие предприятий в международных бизнес-миссиях и выставках, проводят образовательные программы для экспортеров, помогают с поиском партнеров, оказывают услуги перевода технической документации и консультации по составлению договоров. Всего в 2023 году благодаря комплексной поддержке центра экспортные контракты заключили 68 малых и средних предприятий региона", - рассказал Максим Черкасов.

Он добавил, что нижегородцы могут поставлять за рубеж лакокрасочную продукцию, металлические изделия, сидения для автотранспортных средств, геотекстиль, продукты питания, медицинскую и корпусную мебель, автохимию и бытовую химию, оборудование для переработки отходов, уголь, лекарства и другую продукцию.

"Основными направлениями внешней торговли, которые мы прорабатывали для региональных компании в прошлом году, стали ЕАЭС, Монголия, Узбекистан, Азербайджан, Вьетнам, и Филиппины, Белоруссия, Казахстан, Монголия, Грузия, Киргизия и ОАЭ", - отметил министр.

Воспользоваться услугами ЦПЭ могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Нижегородской области и не имеющие задолженностей по налогам и сборам.

Получить подробную информацию о действующих мерах поддержки компаний-экспортеров можно по телефону Центра развития экспорта: +7 (831) 435-18-48, или по горячей линии центра "Мой бизнес": 8 (800) 301-29-94.

Ранее сообщалось, что нижегородский производитель трубной арматуры получит льготный кредит от ФРП.