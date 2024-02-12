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Общество

Последние "Дискотеки на катке" в Автозаводском парке пройдут 8 и 9 марта

08 марта 2024 12:18  [89] Общество
Фото: МАУК Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода

Фото: МАУК Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода

Как сообщили в МАУК "Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода", 8 и 9 марта с 17:00 до 20:00 на катке "Катушка" в Автозаводском парке состоятся последние в этом сезоне "Дискотеки на катке".

При этом само ледовое поле продолжит работать до тех пор, пока на территории города будут сохраняться минусовые температуры, которые позволяют поддерживать каток в нормативном состоянии.

Отмечается, что Автозаводский парк ожидает преображение в рамках концепции благоустройства, разработанной городская дирекция парков при поддержке завода ГАЗ по программе "Новый социальный вектор".

По словам главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, при разработке документации были учтены все пожелания нижегородцев, которые были высказаны на общественных слушаниях.

"Планировочная структура парка будет дополнена новыми элементами: например, есть идея возродить искусственный водоем, воссоздать по старым фотографиям полуротонду и балюстраду, а также в планах сделать там сцену-ракушку. Есть мысли насчет реновации системы фонтанов – было бы здорово к классическим формам добавить современный пешеходный фонтан", – добавил Юрий Шалабаев.

Напомним, что в августе прошлого года Автозаводский парк, парк им. 777-летия Нижнего Новгорода и Земснаряд-1 перешли под управление городской дирекции парков и скверов.

Также напомним, что концепцию благоустройства Автозаводского парка презентовали нижегородцам во второй половине 2023 года. При ее разработке акцент был сделан на сохранении на зеленого фонда и объектов культурного наследия.

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Теги:
Автозаводский район Каток Парки
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