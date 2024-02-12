Телефонные мошенники "развели" жителя Шахуньи на 2,4 млн рублей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Телефонные мошенники обманули жителя Шахуньи в Нижегородской области на 2,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В полицию обратился 35-летний мужчина и рассказал правоохранителям, что ему позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником оператора сотовой связи и сообщил мужчине, что по его абонентскому номеру не введены персональные данные, и поэтому номер заблокируют.

Для избежания блокировки звонивший предложил сообщить коды подтверждения операций из поступивших ему смс-сообщений, что мужчина и сделал.

Спустя два дня в мессенджере потерпевшему позвонил неизвестный, и, представившись сотрудником Центробанка, сообщил, что на имя мужчины мошенники взяли кредит в размере 200 тысяч рублей, который они закроют сами. На следующий день тот же лжесотрудник сообщил об оформлении мошенниками на его имя еще одного кредита на большую сумму, но деньги еще не переведены, и можно успеть вернуть их на счет.

Чтобы избежать финансовых потерь злоумышленник убедил мужчину оформить "зеркальный" кредит и перевести взятые им в займ деньги в размере 2 млн 470 тысяч рублей на якобы "безопасный" счет.

Потерпевший знал о мошеннических схемах, но потерял бдительность. Он рассказал все супруге, которая поняла, что ее мужа обманули.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, банки предотвратили хищение почти 5,8 трлн рублей со счетов россиян в 2023 году.