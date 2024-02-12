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Общество

Фонд ОМС увеличил объемы бесплатной стоматологической помощи для нижегородцев

09 марта 2024 11:52  [52] Общество

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Объемы бесплатной стоматологической помощи для жителей Нижегородской области будут увеличены в 2024 году. Об этом сообщает территориальный фонд обязательного медицинского страхования региона. (ТФОМС)

Так, фонд планирует оплатить около 1 млн случаев лечения кариеса и заболеваний полости рта, 721 тысяч профилактических визитов к стоматологу и более 9 тысяч случаев экстренной стоматологической помощи жителям региона.

Директор территориального фонда ОМС Нижегородской области Светлана Ермолова напомнила, что в 2023 году стоматологическую помощь по полису ОМС получили более 500 тысяч нижегородцев.

"Территориальный фонд оплатил более 648 тысяч случаев лечения и удаления зубов, более 700 тысяч раз нижегородцы обращались к стоматологам для профилактики заболеваний, в 10 тысячах случаев жителям региона потребовалась неотложная стоматологическая помощь",- пояснила Ермолова.

Общий объем финансирования стоматологической помощи из ТФОМС в прошлом году составил около 2 млрд рублей.

Напомним, новую поликлинику построят в Советском районе Нижнего Новгорода за 700 млн рублей.

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Теги:
Здравоохранение ОМС
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