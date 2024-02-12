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Суд оштрафовал организатора свалки под Нижним Новгородом на 2 млн рублей

09 марта 2024 15:30  [111] Общество

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Суд взыскивает с организатора свалки в районе исправительной колонии № 9 на Автозаводское шоссе в Дзержинске экологический ущерб в размере 1,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

По данным ведомства, нелегальная свалка на этом участке была обнаружена сотрудниками надзорного ведомства еще в апреле 2023 года. Площадь свалки превышает 3000 кв. метров. Силовики установили организатора свалки - им оказался житель Нижнего Новгорода Колокольников Ю. Н.

В результате ущерб, причиненным почвам в результате нелегального складирования отходов IV класса опасности, превысил 1,9 млн рублей.Возместить вред добровольно Колокольников отказался. В настоящее время взыскание осуществляется через суд.

В этом году в ведомство поступила жалоба, что на свалку снова свозятся отходы. Сотрудники Росприроднадзора оперативно выехали на место, но к моменту прибытия на свалке никого не оказалось.

Сотрудники надзорного ведомства вместе с полицейскими продолжают проводить контрольные мероприятия для пресечения нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности.

Напомним, Шуваловскую свалку в Нижнем Новгороде исключили из госреестра объектов эковреда.

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Теги:
Свалки Экология
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