Борис Пудалов: "Архивная служба является связующим звеном между прошлым, настоящим и будущим" Общество

Фото: Комитет по делам архивов Нижегородской области

В День архивов, который отмечается в России 10 марта, руководитель комитета по делам архивов Борис Пудалов рассказал об итогах работы нижегородских архивистов.

Он отметил, что Государственная архивная служба Нижегородской области – это профессиональные, ответственные, обладающие высокой культурой люди.

"Благодаря их деятельности существует возможность обратиться к опыту предшественников и передать свои знания потомкам. Архивная служба является связующим звеном между прошлым, настоящим и будущим. От архивистов во многом зависят представления о нашей эпохе следующих поколений россиян. Нижегородские архивисты всегда были и остаются примером высокого профессионализма, честного и ответственного служения архивному делу", - подчеркнул Борис Пудалов.

Приоритетными направлениями работы государственных и муниципальных архивных учреждений Нижегородской области являются хранение, пополнение и использование документального наследия в интересах государства, общества и граждан.

Руководитель комитета по делам архивов рассказал, что в 2023 году впервые за долгое время значительно увеличились площади хранилищ в муниципальных архивах Нижнего Новгорода, Дзержинска, Спасского муниципального округа. Одним из приоритетных направлений было и остаётся копирование архивных документов - оцифровано уже 10 тысяч единиц хранения.

Большое внимание уделяется обеспечению сохранности архивных документов на стадии их хранения в архивах организаций - принято на хранение 84 тысяч документов. Ведётся работа по сбору и приему на хранение документов по истории специальной военной операции. Создан интернет-портал "Книга памяти Нижегородской области" по сбору информации о фронтовиках Великой Отечественной войны.

В планах на текущий год – продолжение внедрения региональной государственной информационной системы (РГИС) "Электронный архив" с целью предоставления удаленного доступа к архивным документам, а также оцифровка архивных документов, имеющих общественное и стратегическое значение и других.

Напомним, что в нижегородские архивы поступила новая техника для оцифровки документов - планетарные (книжные) сканеры отечественного производства. Благодаря этой аппаратуре архивы получили возможность потоковой бесконтактной оцифровки документов любого формата и размера, а также позитивов и негативов на плёнке и на стекле. Встроенный компьютер позволяет автоматически преобразовать изображения в готовый электронный образ документа.



СПРАВКА:

10 марта архивисты Российской Федерации отмечают свой профессиональный праздник – День архивов. Он был установлен 5 марта 2003 года решением коллегии Федеральной архивной службы России.

Сама дата связана с появлением Генерального регламента, или Устава, подписанного 28 февраля 1720 года Петром I (по новому исчислению этот день приходится на 10 марта). Это был первый в России общегосударственный правовой акт, определивший основы организации делопроизводства в учреждениях. Документ предписывал создавать во всех государственных органах власти архивы и ввел государственную должность архивариуса.