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Общество

Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по объему выдачи ипотеки

11 марта 2024 11:29  [117] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область заняла девятое место среди регионов по объему выдачи ипотеки в феврале 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба банка ДОМ.РФ.

В Нижегородской области объемы выдачи ипотеки банком ДОМ.РФ достигли 1 млрд рублей, что почти в три раза больше, чем в феврале прошлого года.

Лидером по выдаче ипотеки стала Москва, здесь объемы выдачи ипотеки увеличились в 3 раза - до 19 млрд рублей. На втором месте оказался Санкт-Петербург, где банком было выдано ипотечных кредитов на сумму в 3,4 млрд рублей (рост в 3,3 раза). Тройку лидеров замыкает Краснодарский край, где объемы выдачи ипотечных кредитов выросли в 1,6 раза – до 2 млрд рублей.

В общей сложности в феврале 2024 года банк ДОМ.РФ предоставил ипотечные кредиты на сумму более 40 млрд рублей, жилищные условия улучшили 7 тысяч семей. Это больше, чем в феврале прошлого года в 2,4 раза, а в рублевом объеме выдач - в 2,7 раза.

"По итогам февраля мы видим, что ипотека продолжает пользоваться спросом - люди оформляют ипотечный кредит как для улучшения жилищных условий, так и для приобретения недвижимости в инвестиционных целях", - отметил зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

При этом, чаще всего клиенты покупали жилье с помощью "Семейной ипотеки" - 42%. Программой для IТ-специалистов воспользовались 35,5%, а "Льготной на новостройки" -18,5%.

Напомним, более 1,5 млн кв. метров жилья было введено в Нижегородской области в 2023 году.

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Теги:
Жилье Ипотека
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