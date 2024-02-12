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Общество

Масленичная неделя началась у православных

11 марта 2024 12:28  [9] Общество

В России с сегодняшнего дня началась Масленичная неделя. У самого известного старинного праздника нет фиксированной даты празднования. Праздничная неделя ежегодно проходит перед Пасхой. В этом году Масленичная неделя выпала на период с 11 по 17 марта.

У праздника очень много названий. Масленица, она же Масленая или Масленичная неделя, она же Блинница. Церковь эти праздничные дни называет строже - Сырная седмица, то есть Сырная неделя, Мясопустная неделя.

Этот языческий праздник тесно связан с днем весеннего равноденствия, когда люди старались задобрить бога весеннего солнца и плодородия Ярило.

Согласно традиции, каждый день Масленицы имеет своё название. Например , понедельник - это "Встреча". В этот день по обычаю встречают Масленицу, готовят продукты к праздничному столу и пекут блины. Первый блин, кстати, принято отдавать нуждающимся.

Вторник — это "Заигрыш". В этот день было принято кататься с горок и проводить смотрины.

Среда - "Лакомка". Теща накрывала стол и угощала блинами зятьев.

Четверг - "Разгуляй" - первый день "Широкой масленицы": обычно прекращали все хозяйственные работы и начинались полноценные гуляния.

Пятница - "Тёщины вечерки". В этот день зятья всячески ухаживали за тещей и угощали ее блинами.

В суббота "Золовкины посиделки". В этот день невестка звала в гости родственников мужа. Особое внимание уделялось сестре мужа - золовке. Всех гостей угощали блинами, а золовка еще получала подарок.

Воскресенье - "Прощёное воскресенье". В этот день сжигали чучело, а пепел развеивали по полям, чтобы год был плодородным. С этого момента считалось, что зима уходит.

Масленичные приметы

Главное праздничное блюдо — блины. Они символизируют Солнце. Считалось, что чем больше блинов будет выпечено на Масленицу, тем богаче и счастливее будет жизнь . Кстати, блины могли подсказать будущее. Например, если они получались некрасивыми и плохо пропеченными, то это означало что грядут трудные времена, болезни или неприятности.

Зачем сжигали

Чучело Масленицы. Традиция сжигать чучело Масленицы, сделанное из соломы, символизирует похороны зимы. Чем сильнее костер и выше пламя, тем быстрее придет весна. Считалось, что вместе с чучелом сгорает все плохое и недоброе.

Что запрещалось

Во время Масленичной недели с четверга по воскресенье запрещался весь физический труд. Кроме того, нельзя было сидеть в одиночестве. Если человек сторонился людей на Масленицу, над ним могли пошутить. Нельзя было чревоугодничать и отказывать в приеме, если вдруг пришли незваные гости. Между тем, в Масленичную неделю можно было играть свадьбы, но без венчания.

Ну и какая же Масленица без ароматных и вкусных блинчиков! Маркетплейс финансовых услуг Bankiros.ru подсчитал, где в нашей стране самые дорогие и самые дешевые блины. Подсчет произвели путем сложения стоимости ингредиентов, которую потом разделили на количество полученных блинов. Цена на продукты взяли из данных Росстата. Например :

• молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности – 1 литр,

• яйца куриные – 2 штуки,

• мука пшеничная – 500 грамм,

• сахарный песок – 100 грамм.

Из указанного количества продуктов получится почти 20 блинчиков. Таким образом, всех меньше средств на 20 блинов потребуется в Республике Мордовия – 111 рублей,а самые дорогие блину пекут в Камчатском крае. На 20 блинчиков здесь потребуется 196 рублей. Полный список можно найти здесь.

Для проводов зимы в Нижнем Новгороде подготовлена обширная программа. Масленичные гулянья пройдут на в городских парках, музеях и библиотеках. Горожан ждут традиционные праздничные развлечения, фольклорные перфомансы, а также подарки для участников мероприятия.

Также можно посетить XVII Международную православную выставку-ярмарку “Широкая масленица”, которая в эти дни проходит в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Масленица Праздники Традиции
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