Старый борский мост полностью закроют с 20 марта
Нижегородка признана автором лучшей просветительской книги страны
Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до ноября
IT-квартал построят в центре Нижнего Новгорода к 2029 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
11 марта 2024 13:58  [4] Праздничную подсветку установят на башнях Нижегородского кремля за 43 млн рублей
07 марта 2024 17:13  [912] Более 12 000 гостей посетили павильон Нижегородской области на ВФМ-2024 в Сочи
07 марта 2024 16:00  [610] Экспозицию стекла и фарфора открыли в нижегородской Усадьбе Рукавишниковых
07 марта 2024 14:40  [599] Детские оздоровительные лагеря Нижнего Новгорода начали готовить к летнему сезону
07 марта 2024 13:57  [607] Зал искусства Северной Европы открылся в Нижегородском художественном музее
07 марта 2024 13:26  [606] Региональный этап конкурса театральных афиш прошел в Нижегородской области
06 марта 2024 11:34  [472] XVI Межрегиональный фестиваль "Волшебная нить" откроется в Нижнем Новгороде
05 марта 2024 17:50  [690] Проводить зиму в Нижнем Новгороде можно будет в парках, музеях и библиотеках
05 марта 2024 14:18  [466] ИРИ запускает познавательно-развлекательный канал "Мы"
05 марта 2024 13:00  [497] Нижегородских уличных художников приглашают к участию в V фестивале "ФормART"
Культура и отдых

Праздничную подсветку установят на башнях Нижегородского кремля за 43 млн рублей

11 марта 2024 13:58  [4] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство региона выделит 43 млн рублей на установку праздничной подсветки на стенах и башнях Нижегородского кремля. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Мультимедийную подсветку планируется включать несколько раз в году.

Так, в День Космонавтики, в День Победы, в День народного единства и на Новый год световая проекция будет запущена на центральном фасаде Дмитриевской башни, а во время проведения ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) с 31 мая по 2 июня - на двух фасадах Георгиевской башни со стороны площади Минина.

В День России и в День памяти и скорби световую проекцию включат на фасаде кремлевской стены на участке между Тайницкой и Часовой башнями.

В свою очередь, в День города подсветку включат на фасаде кремлевской стены на участке между Борисоглебской и Георгиевской башнями, а также с центральной стороны на внешнем фасаде Зачатьевской башни.

Подрядчику предстоит разработать сценарий графики, саунд-дизайн и установить и демонтировать подсветку. Заявки на аукцион принимаются до 25 марта.

Напомним, проект реставрации дома купца Переплетчикова в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
День Победы Праздники
Поделиться:
Новости по теме
11 марта 2024 13:45  [48] Широкую Масленицу отметят в Арзамасе на Соборной площади
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph