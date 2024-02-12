Праздничную подсветку установят на башнях Нижегородского кремля за 43 млн рублей Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство региона выделит 43 млн рублей на установку праздничной подсветки на стенах и башнях Нижегородского кремля. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Мультимедийную подсветку планируется включать несколько раз в году.

Так, в День Космонавтики, в День Победы, в День народного единства и на Новый год световая проекция будет запущена на центральном фасаде Дмитриевской башни, а во время проведения ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) с 31 мая по 2 июня - на двух фасадах Георгиевской башни со стороны площади Минина.

В День России и в День памяти и скорби световую проекцию включат на фасаде кремлевской стены на участке между Тайницкой и Часовой башнями.

В свою очередь, в День города подсветку включат на фасаде кремлевской стены на участке между Борисоглебской и Георгиевской башнями, а также с центральной стороны на внешнем фасаде Зачатьевской башни.

Подрядчику предстоит разработать сценарий графики, саунд-дизайн и установить и демонтировать подсветку. Заявки на аукцион принимаются до 25 марта.

Напомним, проект реставрации дома купца Переплетчикова в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу.