Широкую Масленицу отметят в Арзамасе на Соборной площади Общество

Фото: администрация Арзамаса

На Соборной площади в Арзамасе 17 марта отпразднуют Масленицу. Как сообщает АНО "Центр 800", развлекательная программа для горожан и гостей города начнется в 12:00 и продлится до 18.00.

На главной площади Арзамаса выступят фольклорные музыкальные коллективы, будут организованы хороводы и традиционные праздничные игры.

Также, для гостей праздника подготовлено театрализованное представление с интерактивами. Пройдет ярмарка с возможностью приобретения местной продукции. На площади можно будет угоститься блинами, выпить чай и сделать памятное фото на разных фотозонах.

Посетителей фестиваля будут развлекать аниматоры. По желанию, можно будет пройти мастер-класс по изготовлению восковых свечей и по владению копьем. На тематических площадках желающим предложат освоить мукомольное дело и познакомят с древнерусской походной кузницей.

Помимо этого, праздничная культурная программа ждет гостей в Парке культуры и отдыха им. А.П. Гайдара. Провожать зиму здесь будут в русском народном стиле и с обрядовым пением. В 17.30 по традиции состоится ритуальное сожжение чучела Масленицы.

Добавим, что фестиваль на Соборной площади организован АНО "Центр 800" при поддержке правительства Нижегородской области и администрации Арзамаса.

Напомним, что православная выставка-ярмарка "Широкая масленица" проходит в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что у православных началась масленичная неделя

Также сообщалось, что проводить зиму в Нижнем Новгороде можно будет в парках, музеях и библиотеках.