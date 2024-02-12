Круговой маршрут по кремлевской стене в Нижнем Новгороде откроют в начале апреля

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Круговой маршрут по кремлевской стене в Нижнем Новгороде планируется открыть в начале апреля. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на министерство культуры региона.
Точное время открытия маршрута зависит от погоды.
"Кремлевскую стену откроют для посетителей после того, как полностью растает снег, и пройдут сильные заморозки. Это предусмотрено для безопасности горожан, так как каменные ступени покрываются наледью и по ним становится опасно ходить", - пояснили в региональном минкульте.
Высота ступеней составляет 40 см, они высечены из известняка, который легко впитывает влагу и зимой покрывается толстой ледяной коркой.
в ведомстве уточнили, что стоимость билетов на маршрут останется прежней.
Напомним, праздничную подсветку установят на башнях Нижегородского кремля за 43 млн рублей.
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