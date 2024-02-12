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Культура и отдых

Круговой маршрут по кремлевской стене в Нижнем Новгороде откроют в начале апреля

11 марта 2024 16:04  [96] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Круговой маршрут по кремлевской стене в Нижнем Новгороде планируется открыть в начале апреля. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на министерство культуры региона.

Точное время открытия маршрута зависит от погоды.

"Кремлевскую стену откроют для посетителей после того, как полностью растает снег, и пройдут сильные заморозки. Это предусмотрено для безопасности горожан, так как каменные ступени покрываются наледью и по ним становится опасно ходить", - пояснили в региональном минкульте.

Высота ступеней составляет 40 см, они высечены из известняка, который легко впитывает влагу и зимой покрывается толстой ледяной коркой.

в ведомстве уточнили, что стоимость билетов на маршрут останется прежней.

Напомним, праздничную подсветку установят на башнях Нижегородского кремля за 43 млн рублей.

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Теги:
Кремль маршруты
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