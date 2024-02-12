Участники СВО получат возмещение на путёвки детей в летние загородные лагеря Общество

Фото: соцсети Юрий Шалабаев

Выплаты на путёвки в детские загородные лагеря смогут получить нижегородцы-участники СВО и члены их семей. Об этом в соцсетях сообщил глава города Юрий Шалабаев.

По его словам, в настоящий момент готовится соответствующий проект постановления. За счет средств городского бюджета будут возмещать стоимость путевок в детские загородные лагеря, которые находятся на территории РФ. Размер субсидии составит до 35 000 рублей. На единовременную помощь смогут рассчитывать нижегородцы-участники СВО и члены их семей.

Как отметил глава города Юрий Шалабаев, в настоящий момент департаменты по социальной политике и финансов сейчас завершают необходимые процедуры

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде начали подготовку муниципальных лагерей к летнему сезону. Кроме частичного ремонта, будут возведены новые универсальные спортивные площадки в лагерях "Маяк", "Спутник", "Зелёные дубки" и "Олимпийские надежды". Кроме того, в "Спутнике" будет построен новый спальный корпус на 32 места.

Также сообщалось, что в летний период дети от 10 до 17 лет смогут купить билет на поезд со скидкой 50%.