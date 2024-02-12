"Автодорстрой" благоустроит сквер в поселке Мостоотряд на Автозаводе за 23 млн рублей

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ООО "Автодорстрой" победило в аукционе по благоустройству территории в районе дома №9 в поселке Мостоотряд в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Подрядчик выполнит благоустройство по начальной цене контракта в 23,4 млн рублей.
Во время благоустройства будут вырублены старые деревья и высажены новые, посеян газон, выложены дорожки и установлена новая система освещения.
Около дома №9 также установят детский игровой комплекс, песочницу, уличные тренажеры, качели и скамейки.
Благоустройство общественного пространства будет проходить в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".
Работы должны завершиться до 16 июля.
Напомним, Касьяновский овраг в Нижнем Новгороде благоустроят за 98 млн рублей.
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