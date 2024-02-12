"Автодорстрой" благоустроит сквер в поселке Мостоотряд на Автозаводе за 23 млн рублей Общество

Фото: сайт Законодательного собрания Нижегородской области

ООО "Автодорстрой" победило в аукционе по благоустройству территории в районе дома №9 в поселке Мостоотряд в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Подрядчик выполнит благоустройство по начальной цене контракта в 23,4 млн рублей.

Во время благоустройства будут вырублены старые деревья и высажены новые, посеян газон, выложены дорожки и установлена новая система освещения.

Около дома №9 также установят детский игровой комплекс, песочницу, уличные тренажеры, качели и скамейки.

Благоустройство общественного пространства будет проходить в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Работы должны завершиться до 16 июля.

Напомним, Касьяновский овраг в Нижнем Новгороде благоустроят за 98 млн рублей.