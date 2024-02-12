"Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году
Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до ноября
IT-квартал построят в центре Нижнего Новгорода к 2029 году
Нижегородка признана автором лучшей просветительской книги страны
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
11 марта 2024 18:06  [81] Глэмпинги на 430 мест откроются в Нижегородской области в 2024 году
11 марта 2024 16:04  [155] Круговой маршрут по кремлевской стене в Нижнем Новгороде откроют в начале апреля
11 марта 2024 14:15  [192] Найти код убийства: новый сезон детективного ретро-сериала "Шифр" выйдет 29 марта на Кинопоиске и Wink.ru
11 марта 2024 13:58  [236] Праздничную подсветку установят на башнях Нижегородского кремля за 43 млн рублей
07 марта 2024 17:13  [937] Более 12 000 гостей посетили павильон Нижегородской области на ВФМ-2024 в Сочи
07 марта 2024 16:00  [642] Экспозицию стекла и фарфора открыли в нижегородской Усадьбе Рукавишниковых
07 марта 2024 14:40  [631] Детские оздоровительные лагеря Нижнего Новгорода начали готовить к летнему сезону
07 марта 2024 13:57  [628] Зал искусства Северной Европы открылся в Нижегородском художественном музее
07 марта 2024 13:26  [631] Региональный этап конкурса театральных афиш прошел в Нижегородской области
06 марта 2024 11:34  [476] XVI Межрегиональный фестиваль "Волшебная нить" откроется в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Глэмпинги на 430 мест откроются в Нижегородской области в 2024 году

11 марта 2024 18:06  [81] Культура и отдых

Фото: с сайта глэмпинги.рф

Глэмпинги на более чем 430 мест планируется открыть в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в 10 муниципалитетах Нижегородской области в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Строительство глэмпингов стало возможным по итогам конкурса минэкономразвития РФ на предоставление федеральных субсидий. В результате поддержку получили 18 нижегородских инвесторов.

За два года на эти цели было выделено при софинансировании из регионального бюджета около 565 млн рублей.

"Востребованность отдыха в глэмпингах растет с каждым годом, поэтому создание таких средств размещения в Нижегородской области позволяет решать сразу несколько задач. Во-первых, мы привлекаем в регион, в том числе в ее глубинку, еще большее туристов. Во-вторых, это побуждает самих нижегородцев больше путешествовать по родной земле и изучать историю своего края. Поддерживая подобные инвестпроекты, мы развиваем региональный природный, экологический туризм", - подчеркнул министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев.

Шесть инвестпроектов по строительству глэмпингов реализуются в Городецком районе, по два - в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Вачском районе. Такие же объекты туризма уже возводятся в Борском, Сокольском, Володарском, Воскресенском, Павловском и Шарангском районах.

Напомним, гостиницу планируется построить рядом с усадьбой Рябининой на улице Ильинской в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городецкий район Туризм
Поделиться:
Новости по теме
19 октября 2023 11:14  [1182] Два отеля ввели в эксплуатацию в Нижнем Новгороде в 2023 году
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph