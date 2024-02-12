Глэмпинги на 430 мест откроются в Нижегородской области в 2024 году Культура и отдых

Фото: с сайта глэмпинги.рф

Глэмпинги на более чем 430 мест планируется открыть в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в 10 муниципалитетах Нижегородской области в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Строительство глэмпингов стало возможным по итогам конкурса минэкономразвития РФ на предоставление федеральных субсидий. В результате поддержку получили 18 нижегородских инвесторов.

За два года на эти цели было выделено при софинансировании из регионального бюджета около 565 млн рублей.

"Востребованность отдыха в глэмпингах растет с каждым годом, поэтому создание таких средств размещения в Нижегородской области позволяет решать сразу несколько задач. Во-первых, мы привлекаем в регион, в том числе в ее глубинку, еще большее туристов. Во-вторых, это побуждает самих нижегородцев больше путешествовать по родной земле и изучать историю своего края. Поддерживая подобные инвестпроекты, мы развиваем региональный природный, экологический туризм", - подчеркнул министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев.

Шесть инвестпроектов по строительству глэмпингов реализуются в Городецком районе, по два - в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Вачском районе. Такие же объекты туризма уже возводятся в Борском, Сокольском, Володарском, Воскресенском, Павловском и Шарангском районах.

Напомним, гостиницу планируется построить рядом с усадьбой Рябининой на улице Ильинской в Нижнем Новгороде.