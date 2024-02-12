Дзержинское ООО "Окапол" стало очередным участником нацпроекта "Производительность труда" в Нижегородской области Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

ООО "Окапол" из Дзержинска стало 256-м участником нацпроекта "Производительность труда" в Нижегородской области. Внедрять бережливые технологии на производстве будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК).

Компания занимается производством адгезивов, совместителей, модификаторов и различных полимеров. Продукция используется в нефтегазовой, электротехнической, строительной и других отраслях.

"Городской округ Дзержинск - в числе лидеров по количеству предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда". Бережливые технологии здесь внедряют 23 компании. В ООО "Окапол" специалисты регионального центра компетенций будут работать в течение шести месяцев. За это время они проведут аудит компании, выявят "узкие места" и предложат пути решения", – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Также эксперты обучат использованию бережливых технологий сотрудников предприятия.

Подробные консультации по участию в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес" и по телефону горячей линии: 8 (800) 301 29 94 (звонок бесплатный).

Ранее сообщалось, что более чем на 10% увеличится выработка на производстве лимонадов в Лыскове благодаря нацпроекту "Производительность труда".