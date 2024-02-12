Около1000 нижегородских многодетных мам в 2023 году досрочно вышли на пенсию Общество

Более 100 многодетных мам вышли досрочно на страховую пенсию по старости за первые два месяца текущего года. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в прошлом году таким правом воспользовались 980 женщин.

Завершить трудовую деятельность и уйти на пенсию в 50 лет имеют право женщины, которые родили или усыновили пятерых и более детей. Стать пенсионером в 56 лет могут мамы, имеющие четверых детей. Мамы, воспитывающие троих детей, могут досрочно выйти на заслуженный отдых в возрасте 57 лет.

Для назначения досрочной пенсии многодетной маме необходимо соответствовать некоторым требованиям, таким как:

- трудовой стаж не менее 15 лет;

- наличие не менее 28,2 пенсионных коэффициента;

- наличие детей в возрасте до 8 лет;

- не быть лишенным родительских прав либо отмены усыновления.

Помимо этого, право выйти на досрочный заслуженный отдых есть у одного из родителей ребенка с инвалидностью. В этом случае мама выходит на пенсию в 50 лет, а отец в 55. Если досрочно на пенсию уходит отец ребенка, то страховой стаж у него должен быть не менее 20 лет.

Подать заявление на назначение пенсии досрочно можно на портале Госуслуг, в клиентских службах ОСФР по Нижегородской области или в МФЦ. Получить консультацию можно по телефону горячей линии Отделения Социального фонда России по Нижегородской области: 8-800 100 00 01 (звонок по России бесплатный).