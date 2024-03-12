Международный фестиваль "Пушкин без границ" пройдет летом в Большом Болдине Общество

Фото: министерство культуры Нижегородской области

Международный фестиваль искусств “Пушкин без границ”, пройдет с 6 по 9 июня в Большом Болдине на территории родового имения семьи Пушкиных - в усадьбе, где поэт написал значительную часть своих самых известных произведений. Мероприятие будет приурочено к 225-летию со дня рождения поэта и 75-летию с момента создания музея “Болдино”.

Как сообщает министерство культуры Нижегородской области, фестиваль организует АНО “Болдинская вотчина” при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, музея-заповедника А.С. Пушкина “Болдино” и администрация Большеболдинского муниципального округа Нижегородской области.

Основные торжества пройдут 8-9 июня. Гостей фестиваля встретят персонажи пушкинских произведений, а сами посетители смогут взять напрокат маскарадные костюмы в стиле XIX века. В праздничную программу фестиваля войдут театральные перформансы в естественных декорациях усадьбы, концерты, лекции, творческие встречи, мастер-классы для детей и взрослых и тд.

В настоящий момент организаторы формируют программу. Свое участие в развлекательной программе подтвердили Воронежский академический уличный театр, Театр Vokrug из Санкт-Петербурга, нижегородский Центр театрального мастерства. Предполагается участие певицы Майи Балашовой, певца и композитора из Москвы Максима Павлова, камерного оркестра “Солисты Нижнего Новгорода” и многих других исполнителей.

Также на территории фестиваля будет организована работа фудкорта и ярмарка, на которой будут представлены изделия ручной работы мастеров из Нижегородской области. На официальных страницах проекта и партнеров будет идти трансляция мероприятий и интервью с гостями, которую будет вести онлайн-студия. Следить за новостями проекта можно на официальной странице проекта во ”ВКонтакте”

Напомним, что Музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" частично закрыли на реставрацию 10 мая 2023 года

Ранее сообщалось, что Музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" будет открыт 31 мая 2024 года